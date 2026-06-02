Свитолина: Костюк переживает очень успешный период, она заслужила эту победу

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения от Марты Костюк в четвертьфинале «Ролан Гаррос» рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в матче со своей соотечественницей.

– Элина, сегодня, безусловно, был тяжелый матч. Но можете ли вы оглянуться на этот «Ролан Гаррос», а также на выступление в Риме, и гордиться своим грунтовым сезоном?

– Да, безусловно. Это были действительно замечательные несколько недель, и я горжусь всеми усилиями и работой, которую проделала в течение последних недель. Мне удалось показать хороший уровень игры, и я очень этим довольна.

– Сегодня был непростой матч. Как вы считаете, что пошло не так с вашей стороны? Это больше заслуга соперницы, или вы чувствовали, что это был не ваш лучший день?

– Думаю, уровень игры был очень высоким. В матчах иногда случается так, что ситуация немного меняется не в твою пользу, как произошло со мной в третьем сете. Но все заслуги принадлежат ей. Она продемонстрировала отличный уровень. В целом, матч проходил на очень высоком уровне от начала до конца. В какой-то степени я не очень хорошо начала встречу, но потом мы провели много качественных розыгрышей и показали хороший теннис. Возможно, ближе к третьему сету она стала действовать агрессивнее. Думаю, именно это стало главным отличием. Также она лучше подавала при счете 3:2.

– За последние несколько лет игра Марты стала гораздо увереннее, особенно когда она ведет в счете. Заметили ли вы это сегодня? Вы упомянули о ее агрессии. Как, по вашему мнению, она эволюционировала как теннисистка?

– Да, конечно. Она выиграла Мадрид несколько недель назад и переживает очень успешный период, имея за плечами много побед. Сейчас она демонстрирует действительно очень высокий уровень тенниса. Она заслужила все эти победы, заслужила титулы, которые завоевала в этом сезоне, в том числе и титул в Мадриде, а также эту замечательную победную серию. Когда ты так много выигрываешь, вполне естественно обретать огромную уверенность в себе и играть более раскованно. Поэтому то, что она сейчас делает, действительно замечательно.

– После матча Марта говорила об Украине и о том, что этот успех значит для людей дома. Не могли бы вы поделиться своими мыслями? Это же огромный момент для украинского тенниса.

– Да, я тоже считаю это невероятным. У нас сейчас много сильных теннисисток. Конечно, я сама играла здесь в четвертьфинале. Надеюсь, у нас будет еще много возможностей встречаться на таких стадиях турниров. Возможно, однажды я даже возьму реванш (смеется). Сейчас мне приятно, что рядом есть еще одна украинская теннисистка, которая находится очень близко ко мне в рейтинге. Для Украины это большое вдохновение для следующего поколения. Это замечательно не только для тенниса, но и для украинского спорта в целом. Это просто невероятно.

– Вы проводите очень хороший сезон практически с самого его начала, демонстрируя стабильность. Насколько вы довольны и гордитесь этим? И в то же время насколько сильно хотите достичь еще большего?

– Перед началом Ролан Гаррос я уже говорила об этом. Я понимаю, что лет впереди у меня, наверное, уже меньше, чем позади. Мне кажется, что на каждом турнире я отдаю абсолютно все. Кроме того, сейчас я смотрю на многие вещи по-другому, потому что я мама. Я должна максимально использовать каждую возможность, которую получаю. Поэтому я просто стараюсь отдавать 100% в каждом матче. Если иногда что-то идет не по плану – ладно, так бывает. Конечно, я расстраиваюсь, это абсолютно нормально для любого человека. Но в следующий раз я постараюсь сделать лучше.

– Возвращаясь к этой теме: будете ли вы на трибунах во время полуфинала Марты, чтобы поддержать ее?

– Нет, мне нужно возвращаться к дочери. Из-за успешных выступлений я не видела ее в течение последних нескольких месяцев. Поэтому сейчас я должна вернуться к ней. После этого нужно будет готовиться к травяному сезону. Но я обязательно буду смотреть матч и, безусловно, болеть за Марту. Надеюсь, ей удастся выиграть титул. Думаю, это будет огромное событие для Украины.

Что касается Серены, то это абсолютно уникальная ситуация. Она такая же, как Роджер. Может не играть год или даже больше, а потом вернуться и демонстрировать невероятный теннис. Это просто нечто другое, другой уровень величия (GOAT) (смеется). Поэтому я действительно с нетерпением жду ее возвращения. Это замечательная история и большое вдохновение для мам во всем мире. Это круто.