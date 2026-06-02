Элина Свитолина: Мы живем и не знаем, что принесет следующий день нашим семьям, друзьям и Украине в целом

Украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам матча с Мартой Костюк отреагировала на атаки рф по Украине.

– Сегодня был тяжелый день. Прошлой ночью в Украине произошло очередное ужасное нападение. Вы не спали, когда это происходило, или легли раньше из-за матча? Как вы узнали обо всем этом?

– Я легла спать довольно рано, потому что мне нужно было рано приехать сюда на разминку. Обо всем узнала уже утром. У меня есть друзья, которые находятся в Украине, и они рассказали мне о том, что произошло. Конечно, это очень грустно и очень тяжело. Прошлой ночью погибли люди. Очень больно осознавать, что все мы вынуждены каждый день жить с этим бременем, болью и страхом, не зная, что принесет следующий день нашим семьям, друзьям и Украине в целом. Такие масштабные атаки очень тяжелы для всех, кто живет в Украине, и для всех украинцев.

Напомним, что в четвертьфинал Ролан Гаррос-2026 Элина Свитолина уступила Марте Костюк в трехсетовом матче.