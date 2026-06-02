Элина Свитолина: После рождения дочери большим вызовом было вернуть правильный психологический настрой
Ранее Серена Уильямс объявила о своем возвращении
Украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о том, как вернулась в тур после рождения дочери и о возвращении Серены Уильямс.
– Вы говорили о трудностях материнства и о том, что пришлось провести время вдали от дочери, когда вы вернулись в тур. Что было самым сложным в возвращении после рождения ребенка? И в этом контексте можете ли вы понять то, что сейчас делает Серена, возвращаясь после длительного перерыва?
– Для меня самым большим вызовом было вернуть правильный психологический настрой. Когда ты просто тренируешься – это одно дело. Когда хорошо чувствуешь себя физически – тоже. Но когда ты готов к матчам, это уже совсем другой уровень давления, другое психологическое состояние и совсем другие ситуации во время игры. Именно это было для меня самым сложным. Но потом победа в Страсбурге и хороший уровень игры здесь вернули меня на правильный путь.
Напомним, что в четвертьфинале Ролан Гаррос-2026 Элина Свитолина уступила соотечественнице Марте Костюк в трехсетовом матче.
