  Впервые в истории. На Ролан Гаррос выступит сразу три итальянских теннисиста
Фото: Ubitennis

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Впервые в четвертьфинале турнира серии "Большого шлема" в мужском одиночном разряде выступят сразу три теннисиста, представляющие Италию. До стадии 1/4 "Ролан Гаррос" — 2026 дошли Маттео Берреттини (105-я ракетка мира), Маттео Арнальди (104) и Флавио Коболли (14).

За выход в полуфинал Берреттини и Арнальди сразятся друг с другом, а соперником Коболли станет шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим. Оба матча запланированы на среду, 3 июня.

"Ролан Гаррос" — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.

