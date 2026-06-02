Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в истории. На Ролан Гаррос выступит сразу три итальянских теннисиста
Но нет Синнера
Фото: Ubitennis
Впервые в четвертьфинале турнира серии "Большого шлема" в мужском одиночном разряде выступят сразу три теннисиста, представляющие Италию. До стадии 1/4 "Ролан Гаррос" — 2026 дошли Маттео Берреттини (105-я ракетка мира), Маттео Арнальди (104) и Флавио Коболли (14).
За выход в полуфинал Берреттини и Арнальди сразятся друг с другом, а соперником Коболли станет шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим. Оба матча запланированы на среду, 3 июня.
"Ролан Гаррос" — 2026 среди мужчин завершится 7 июня. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в этом году не принимает участия в турнире из-за травмы.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Забарный может воссоединиться с бывшим тренером: гранду АПЛ предложили трансфер украинца
- Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
- Четыре легионера не помогут Александрии в переходных матчах
- Элина Свитолина после выхода в 1/8 финала Ролан Гаррос: Мечтала хотя бы раз сыграть на этом турнире
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева
- Звезда Отчаянных домохозяек – совладелица футбольного клуба. Свежие ФОТО горячей мамаситы