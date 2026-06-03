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ATP. Определился второй полуфиналист Ролан Гаррос — 2026 после трёхчасового матча в Париже
Не из легких
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик в четвертьфинале "Ролан Гаррос" — 2026 обыграл соперника из Бразилии Жоао Фонсеку, занимающего в мировом рейтинге 30-е место, и вышел в полуфинал турнира в Париже. Встреча спортсменов продолжалась 2 часа 47 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
Ролан Гаррос (м). 1/4 финала
Якуб Меншик — Жоао Фонсека 6:4, 6:3, 7:6 (7:3)
По ходу матча Меншик подал навылет 11 раз, сделал четыре двойные ошибки и сумел реализовать 5 брейк-пойнтов из 21 заработанного. Фонсека сделал шесть эйсов, допустил также четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти.
В полуфинале Меншик сразится с третьей ракеткой мира представителем Германии Александром Зверевым.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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