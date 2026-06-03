  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Впервые за 16 лет. Чешский теннисист повторил легендарное достижение на Открытом чемпионате Франции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Впервые за 16 лет. Чешский теннисист повторил легендарное достижение на Открытом чемпионате Франции

Теннис

Результативный турнир

Впервые за 16 лет. Чешский теннисист повторил легендарное достижение на Открытом чемпионате Франции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал первым чешским теннисистом с 2010 года, которому удалось выйти в 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции. Меншик вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).

В 2010 году в полуфинале турнира принимал участие финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых, который уступил шведу Робину Содерлингу со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 3:6, 3:6.

За право выйти в финал Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
ATP. Определился второй полуфиналист Ролан Гаррос — 2026 после трёхчасового матча в Париже
yellow-arrow
Винус Уильямс: У Серены есть прирождённый талант
yellow-arrow
Впервые в истории. На Ролан Гаррос выступит сразу три итальянских теннисиста
Якуб Меншик
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости