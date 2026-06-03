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Впервые за 16 лет. Чешский теннисист повторил легендарное достижение на Открытом чемпионате Франции
Результативный турнир
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик стал первым чешским теннисистом с 2010 года, которому удалось выйти в 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции. Меншик вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" – 2026, обыграв бразильца Жоао Фонсеку со счётом 6:4, 6:3, 7:6 (7:3).
В 2010 году в полуфинале турнира принимал участие финалист Уимблдона-2010 Томаш Бердых, который уступил шведу Робину Содерлингу со счётом 3:6, 6:3, 7:5, 3:6, 3:6.
За право выйти в финал Открытого чемпионата Франции – 2026 Якуб Меншик поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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