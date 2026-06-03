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Тяжёлый матч. Якуб Меншик прокомментировал победу в четвертьфинале Ролан Гарос-2026
Чешский теннисист сумел вырвать победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал победу в матче 1/4 финала "Ролан Гаррос" — 2026 над бразильцем Жоао Фонсекой.
"Очевидно, это был очень тяжёлый матч, и от нас обоих, и от публики, и от всех ожидания были большими. Я очень доволен своим выступлением в целом.
Последние 20-30 минут матча были просто безумными по уровню с обеих сторон и с большим количеством ключевых моментов.
Даже после тех матчболов, которые я не реализовал, когда я вёл 6-5, я рад, что сумел сохранить ментальную концентрацию и спокойствие и поднять свой уровень в тай-брейке и выиграть его", – сказал Меншик на пресс-конференции после матча.
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