Майа Хвалиньска выбила россиянку из Ролан Гаррос-2026 в четвертьфинале соревнований

114-я ракетка мира Майа Хвалиньска одержала сенсационную победу над нейтральной Анной Калинской со счётом 6:7 (3:7), 3:6 и вышла в 1/2 финала Открытого чемпионата Франции – 2026.

Теннисистки провели на корте 1 час 55 минут. За время матча Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 11 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска сделала в игре эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

В полуфинале Ролан Гаррос – 2026 Майя Хвалиньска сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (-) – Диана Шнайдер (-).