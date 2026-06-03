  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Майя Хвалиньска заработает на Ролан Гаррос столько же, сколько за всю карьеру
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майя Хвалиньска заработает на Ролан Гаррос столько же, сколько за всю карьеру

Теннис

Поднимется сразу на 30-е место в рейтингу

Майя Хвалиньска заработает на Ролан Гаррос столько же, сколько за всю карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Польская теннисистка Майя Хвалиньска, вышедшая в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2026, обыграв нейтральную теннисистку Анну Калинскую (7:6 (7:3), 6:3), превысила свои призовые на турнире в сравнении с её предыдущим карьерным доходом. В новом рейтинге WTA она поднимется на 30‑е место.

До старта парижского турнира "Большого шлема" спортсменка занимала лишь 114‑ю строчку мирового рейтинга. Однако успешное выступление на "Ролан Гаррос" принесло ей $ 870 тыс. — это на $ 5 970 больше, чем общий заработок Майи за всю предыдущую карьеру ($ 864 030).

За право сыграть в решающем матче Открытого чемпионата Франции – 2026 Майя Хвалиньска поспорит с победительницей встречи Арина Соболенко (-) – Диана Шнайдер (-).

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Сабаленко сенсационно вылетела в четвертьфинале Roland Garros
yellow-arrow
Стало известно, когда Костюк сыграет полуфинальный матч Roland Garros-2026
yellow-arrow
Майа Хвалиньска выбила россиянку из Ролан Гаррос-2026 в четвертьфинале соревнований
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости