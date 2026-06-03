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Майя Хвалиньска заработает на Ролан Гаррос столько же, сколько за всю карьеру
Поднимется сразу на 30-е место в рейтингу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Польская теннисистка Майя Хвалиньска, вышедшая в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2026, обыграв нейтральную теннисистку Анну Калинскую (7:6 (7:3), 6:3), превысила свои призовые на турнире в сравнении с её предыдущим карьерным доходом. В новом рейтинге WTA она поднимется на 30‑е место.
До старта парижского турнира "Большого шлема" спортсменка занимала лишь 114‑ю строчку мирового рейтинга. Однако успешное выступление на "Ролан Гаррос" принесло ей $ 870 тыс. — это на $ 5 970 больше, чем общий заработок Майи за всю предыдущую карьеру ($ 864 030).
За право сыграть в решающем матче Открытого чемпионата Франции – 2026 Майя Хвалиньска поспорит с победительницей встречи Арина Соболенко (-) – Диана Шнайдер (-).Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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