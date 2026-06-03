Стало известно, когда Костюк сыграет полуфинальный матч Roland Garros-2026

Завтра, 4 июня в полуфинале турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026 сыграет украинка Марта Костюк (WTA №15).

Сетка свела нашу спортсмену на этой стадии соревнований с восьмой ракеткой мира, нейтралкой Миррой Андреевой.

Матч Костюк-Андреева состоится на центральном корте – Roland Garros, арене имени Филиппа Шатрие. Начало встречи – не раньше 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что спортсменки играли между собой дважды. Счет очных противостояний – 2-0 в пользу украинки.