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Стало известно, когда Костюк сыграет полуфинальный матч Roland Garros-2026
Удачи, Марта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 4 июня в полуфинале турнира серии Grand Slam – Roland Garros-2026 сыграет украинка Марта Костюк (WTA №15).
Сетка свела нашу спортсмену на этой стадии соревнований с восьмой ракеткой мира, нейтралкой Миррой Андреевой.
Матч Костюк-Андреева состоится на центральном корте – Roland Garros, арене имени Филиппа Шатрие. Начало встречи – не раньше 16:00 по киевскому времени.
Напомним, что спортсменки играли между собой дважды. Счет очных противостояний – 2-0 в пользу украинки.
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