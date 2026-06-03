Сабаленко сенсационно вылетела в четвертьфинале Roland Garros

Первая ракетка мира, нейтралка Арина Сабаленко проиграла в четвертьфинальном матче турнира серии Grand Slam – Roland Garros. В битве за полуфинал она уступила нейтральной Диане Шнайдер (WTA №23).

Счет матча 2-1 (3-6; 7-5; 6-0) . В последний раз Соболенко проигрывала сет со счетом 0:6 в феврале 2024 года (матч против Доны Векич в Дубай).

За финал Шнайдер будет бороться в матче против польки Маи Хвалинской, которая в своем поединке одолела еще одну нейтралку Анну Калинскую.

В другом полуфинале наша Марта Костюк будет играть против восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.