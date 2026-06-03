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Сабаленко сенсационно вылетела в четвертьфинале Roland Garros

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Сабаленко сенсационно вылетела в четвертьфинале Roland Garros

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, нейтралка Арина Сабаленко проиграла в четвертьфинальном матче турнира серии Grand Slam – Roland Garros. В битве за полуфинал она уступила нейтральной Диане Шнайдер (WTA №23).

Счет матча 2-1 (3-6; 7-5; 6-0). В последний раз Соболенко проигрывала сет со счетом 0:6 в феврале 2024 года (матч против Доны Векич в Дубай).

За финал Шнайдер будет бороться в матче против польки Маи Хвалинской, которая в своем поединке одолела еще одну нейтралку Анну Калинскую.

В другом полуфинале наша Марта Костюк будет играть против восьмой ракетки мира Мирры Андреевой.

Стало известно, когда Костюк сыграет полуфинальный матч Roland Garros-2026

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