Сабаленко сделала сенсационное заявление по поводу карьеры

Первая ракетка мира Арина Соболенко после поражения в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции заявила, что хочет завершить профессиональную карьеру.

– Ни мыслей, ни эмоций. Я хочу бросить теннис прямо сейчас. Увидим через несколько дней, смогу ли я вернуться в норму.

– Становится ли от этого еще труднее, когда понимаешь, что приложила столько усилий, чтобы найти выход, но все равно иногда сталкиваешься с этими психологическими барьерами?

– Что ж, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, наверное. В какой-то момент я разберусь с этой ситуацией, и мы вернемся посильнее. Кстати, я только что придумала, как могу это преодолеть – есть такие комнаты, куда ты заходишь и крушишь все вокруг. Наверное, я проведу там завтра целый день, разрушая вещи. Может это поможет, а может и нет.