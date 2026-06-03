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Впервые с 1977 года: Поражение Сабаленко установило новый антирекорд на Roland Garros
Действительно исторический день
https://www.gettyimages.com/Ukraine
После поражения первой ракетки мира, нейтралки Арины Соболенко в четвертьфинале Roland Garros-2026 на турнире не осталось ни одного теннисиста и теннисистки, выигрывавших турниры серии Grand Slam.
Это произошло впервые с 1977 года, когда в полуфиналах и мужского и женского разрядов не сыграют обладатели одного из четырех "шлемов".
Напомним, что завтра, 4 июня за финал турнира будут соревноваться четыре спортсменки. Наша Марта Костюк сразится против нейтралки Мирры Андреевой, а полька Мая Хвалинская сыграет против еще одной нейтралки Дианы Шнайдер.
Полуфиналисты мужского разряда определятся сегодня позже.
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