Впервые с 1977 года: Поражение Сабаленко установило новый антирекорд на Roland Garros

После поражения первой ракетки мира, нейтралки Арины Соболенко в четвертьфинале Roland Garros-2026 на турнире не осталось ни одного теннисиста и теннисистки, выигрывавших турниры серии Grand Slam.

Это произошло впервые с 1977 года, когда в полуфиналах и мужского и женского разрядов не сыграют обладатели одного из четырех "шлемов".

Напомним, что завтра, 4 июня за финал турнира будут соревноваться четыре спортсменки. Наша Марта Костюк сразится против нейтралки Мирры Андреевой, а полька Мая Хвалинская сыграет против еще одной нейтралки Дианы Шнайдер.

Полуфиналисты мужского разряда определятся сегодня позже.