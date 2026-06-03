Костюк: Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом

Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором написала, почему стоит получать удовольствие от игры на корте.

"Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом, и такие моменты являются веской причиной этого.

Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.

Трудно выразить словами, что означает этот момент, но я точно знаю одно: я горжусь игроком и человеком, которым я стала на пути сюда.

Спасибо @elisvitolina за матч, достойный этой сцены, и за то, что разделила этот особый момент для украинского тенниса" – написала Марта.