  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк: Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк: Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом

Теннис

Совершенно правильное настроение

Костюк: Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором написала, почему стоит получать удовольствие от игры на корте.

"Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом, и такие моменты являются веской причиной этого.

Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.

Трудно выразить словами, что означает этот момент, но я точно знаю одно: я горжусь игроком и человеком, которым я стала на пути сюда.

Спасибо @elisvitolina за матч, достойный этой сцены, и за то, что разделила этот особый момент для украинского тенниса" – написала Марта.

Впервые с 1977 года: Поражение Сабаленко установило новый антирекорд на Roland Garros

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Итальянец Коболли впервые пробился в полуфинал Grand Slam
yellow-arrow
Впервые с 1977 года: Поражение Сабаленко установило новый антирекорд на Roland Garros
yellow-arrow
Сабаленко сделала сенсационное заявление по поводу карьеры
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости