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Костюк: Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом
Совершенно правильное настроение
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором написала, почему стоит получать удовольствие от игры на корте.
"Я постоянно говорю о том, что наслаждаюсь процессом, и такие моменты являются веской причиной этого.
Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.
Трудно выразить словами, что означает этот момент, но я точно знаю одно: я горжусь игроком и человеком, которым я стала на пути сюда.
Спасибо @elisvitolina за матч, достойный этой сцены, и за то, что разделила этот особый момент для украинского тенниса" – написала Марта.
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