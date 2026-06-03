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Итальянец Коболли впервые пробился в полуфинал Grand Slam

Теннис

Очередная мини-сенсация

Итальянец Коболли впервые пробился в полуфинал Grand Slam

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Флавио Коболли вышел в полуфинал Ролан Гаррос, второго в сезоне турнира "Большого шлема".

В 1/4 финала 24-летний Коболли, 10-й сеяный, победил канадца Феликса Оже-Альясима, шестую ракетку мира, со счетом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

За выход в финал Коболли поспорит с победителем итальянского противостояния Маттео Берреттини – Маттео Арнальди. В другом полуфинале сыграют представитель Германии Александр Зверев и чех Якуб Меншик.

Коболли занимает 14-е место в мировом рейтинге, на его счету три титула ATP. Он впервые в карьере вышел в полуфинал на турнирах "Большого шлема".

Стало известно, когда Костюк сыграет полуфинальный матч Roland Garros-2026

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