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Хвалинска: Моей главной целью на этот сезон было попасть в ТОП-100
А может выйти в финал Grand Slam
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Польская теннисистка Майя Хвалинска рассказала о своих изначальных целях на сезон-2026 после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции.
– Если бы мы встретились три недели назад перед началом квалификации и спросили о ваших целях, что бы вы ответили?
– Моей главной целью на этот сезон было попасть в топ-100. А если говорить об этом турнире, то просто хотела пройти квалификацию. Я чувствовала, что делаю правильные вещи и двигаюсь в правильном направлении. Просто нужно было немного терпения, чтобы все заработало. Конечно, я совсем не ожидала, что все сложится именно так, но, поверьте, я точно не жалуюсь (улыбается).
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