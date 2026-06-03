Хвалинска: Моей главной целью на этот сезон было попасть в ТОП-100

Польская теннисистка Майя Хвалинска рассказала о своих изначальных целях на сезон-2026 после выхода в полуфинал Открытого чемпионата Франции.

– Если бы мы встретились три недели назад перед началом квалификации и спросили о ваших целях, что бы вы ответили?

– Моей главной целью на этот сезон было попасть в топ-100. А если говорить об этом турнире, то просто хотела пройти квалификацию. Я чувствовала, что делаю правильные вещи и двигаюсь в правильном направлении. Просто нужно было немного терпения, чтобы все заработало. Конечно, я совсем не ожидала, что все сложится именно так, но, поверьте, я точно не жалуюсь (улыбается).