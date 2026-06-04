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Определились полуфиналисты Ролан Гаррос-2026 в мужском одиночном разряде
Таких участников точно никто не ожидал увидеть
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В среду, 3 июня, в Париже завершились все чвертьфинальные матчи "Ролан Гаррос" — 2026 среди мужчин. В рамках игрового дня стали известны имена теннисистов, которые сыграют в полуфинале турнира.
Теннис. "Ролан Гаррос" — 2026, мужчины. Пары 1/2 финала:
Маттео Арнальди (Италия) — Флавио Коболли (Италия, 10);
Якуб Меншик (Чехия, 26) — Александр Зверев (Германия, 2).
Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является испанец Карлос Алькарас, который не принимает участия в текущем турнире.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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