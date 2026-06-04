В полуфинале Ролан Гаррос сыграет самый низкорейтинговый полуфиналист с 1997 года

104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции с 1997 года.

Тогда это сделал Филип Девулф, когда занимал 122-ю строчку в рейтинге. Об этом сообщает OptaAce.

Арнальди вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (105-й в рейтинге) не смог завершить матч. В 1/4 финала Берреттини снялся при счёте 7:5, 5:2 в пользу Арнальди. За выход в финал соревнований Арнальди поспорит с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.