Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В полуфинале Ролан Гаррос сыграет самый низкорейтинговый полуфиналист с 1997 года
Итальянец сумел удивить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди стал самым низкорейтинговым игроком, вышедшим в полуфинал мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции с 1997 года.
Тогда это сделал Филип Девулф, когда занимал 122-ю строчку в рейтинге. Об этом сообщает OptaAce.
Арнальди вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2026 после того, как его соотечественник Маттео Берреттини (105-й в рейтинге) не смог завершить матч. В 1/4 финала Берреттини снялся при счёте 7:5, 5:2 в пользу Арнальди. За выход в финал соревнований Арнальди поспорит с соотечественником Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.
Популярное сейчас
- Официально: Стало известно условие, при котором Моуринью возглавит Реал
- В шаге от триумфа. Украина вышла в финал Евро-2026 по мини-футболу. Обзор полуфинального матча
- Лион принял решение о будущем Яремчука
- Элина Свитолина – Марта Костюк. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа
- Футболист Динамо устроил стильную фотосессию с возлюбленной в центре Киева