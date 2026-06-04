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Марта Костюк — Мирра Андреева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

Теннис

Марта Костюк — Мирра Андреева: Смотреть онлайн-трансляцию матча ⋉ 04.06.26 ⋊ Ролан Гаррос на UA-Футбол

Марта Костюк — Мирра Андреева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, в четверг, 4 июня, состоится полуфинальный матч «Ролан Гаррос» между Мартой Костюк (WTA № 15) и нейтральной Миррой Андреевой (WTA № 8)

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Ролан Гаррос, 2026

4 июня 16:00. Париж, Корт имени Филиппа Шатрие

Трансляция: Eurosport

По завершении этого матча не забудьте прочитать отчет на нашем сайте.

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