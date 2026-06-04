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Исторический триумф. Арнальди повторил редкое достижение в Открытой эре на Ролан Гаррос-2026

Теннис

По окончании турнира теннисист улучшит свои позиции в рейтинге

Исторический триумф. Арнальди повторил редкое достижение в Открытой эре на Ролан Гаррос-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

104-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Арнальди стал лишь вторым игроком в Открытой эре, который выиграл в четвертьфинале мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции по причине снятия соперника.

Первым был 22-кратный чемпион ТБШ испанец Рафаэль Надаль (2006 и 2017). Об этом пишет OptaAce.

Арнальди вышел в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2026 после снятия его соотечественника Маттео Берреттини (105-й в рейтинге). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:2 в пользу Арнальди.

За выход в финал соревнований он поспорит с ещё одним представителем Италии Флавио Коболли, который занимает 14-ю строчку мирового рейтинга.

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