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"У меня отняли возможность бороться". Маттео Берреттини назвал причину снятия с четвертьфинального матча Ролан Гаррос-2026
Теннисист не смог доиграть матч
фото - flashscore.com.ua
105-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, почему снялся с матча 1/4 финала Открытого чемпионата Франции – 2026 с соотечественником Маттео Арнальди (5:7, 2:5).
– Насколько тяжело было принять решение сняться?
– Это было очень тяжело, потому что мне казалось, что это неправильное решение. Но в первую очередь потому, что мне уже много раз приходилось сниматься, и я устал от этого.
Я не хотел, чтобы турнир закончился вот так. Я просто хотел завершить матч — проиграть или выиграть. Конечно, результат важен, но это совсем другое чувство, когда ты возвращаешься домой и думаешь о том, что мог бы сделать лучше, если проиграл именно таким образом.
Мне кажется, у меня отняли возможность бороться до последнего очка, возможность попытаться. И это немного напоминает то, что происходило со мной в последние годы.
Но я должен сосредоточиться на хорошем, что сделал на этом турнире. Ещё несколько недель назад, даже несколько дней назад, было бы безумием представить меня в четвертьфинале.
Я постараюсь вернуться домой с улыбкой на лице. Это будет непросто, но именно так я хочу воспринимать эти две недели.
Конечно, я разочарован. Мне грустно. Но я также горжусь тем, как боролся на протяжении всего турнира, – сказал Берреттини на пресс-конференции после матча.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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