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Костюк не сумела пробиться в финал Roland Garros-2026
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №15) проиграла в поединке 1/2 финала Открытого чемпионата Франции. В битве за финал она уступила нейтралке Мирре Андреевой (WTA №8).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-3). В активе Костюк 1 подача на вылет, 15 виннеров, 1 из 5 реализованный брейк, 8 из 13 отыгранных брейки, а в пассиве – 34 невынужденных и 4 двойных ошибки.
Марта и Мирра сыграли свой третий очный матч, счет стал 2-1, но все еще в пользу Костюк. Представительница Украины впервые в истории сыграла в полуфинале Открытого чемпионата Франции.
Победная серия Костюк на грунте завершилась на отметке 17 матчей. До сегодняшнего дня в сезоне-2026 украинка не проиграла ни одного поединка на этом покрытии.
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