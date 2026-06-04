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Костюк – о поражении на Roland Garros: Просто такой день, я принимаю это

Теннис
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Так чемпионами не становятся

Костюк – о поражении на Roland Garros: Просто такой день, я принимаю это

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала поражение в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции.

"Обычно, когда я выхожу на корт, я не особо нервничаю и не ощущаю давления. Перед матчем, конечно, все беспокоятся сильнее. Как я уже говорила раньше, мне все равно, кто стоит на другой стороне сетки, я просто выхожу и играю. Сегодня все, что могло сложиться в ее пользу, сложилось в ее пользу. А все, что могло пойти не так у меня, пошло не так.

Знаете, это просто такой день. Я принимаю это. В моей жизни было достаточно трудных и плохих дней, чтобы понимать, что они заканчиваются. Проиграть матч - это не самое плохое в мире, на какой бы стадии это ни произошло. Я впервые играла в полуфинале, теперь у меня этот опыт. В следующий раз в полуфинале я, возможно, буду чувствовать себя лучше или по-другому, не знаю. Конечно, сегодня был не самый лучший мой матч, но я не слишком много об этом думаю" – сказала спортсменка.

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