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Невероятная Хвалинска пробилась в финал Roland Garros-2026
Вот что значит концентрация и отдача
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Польская теннисистка Мая Хвалинска пробилась в финал Открытого чемпионата Франции. 24-летняя полька в двух сетах обыграла сеяную нейтралку Диану Шнайдер 7:6(4) 6:4 за 2 часа 10 минут.
Полька впервые выступает в основной сетке РГ – пробилась через квалификацию. Ранее дойти до финала ТБШ из квалификации удавалось только британке Эмме Радукану (титул US Open-2021)
Это уже четвертая победа Маи над представительницей ТОП-50 мирового рейтинга (все на этом турнире). Хвалинска сыграет свой дебютный финал на уровне тура.
В лайв-рейтинге WTA спортсменка находится на 21-й позиции (начинала турнир на 114 месте).
В финале РГ полька сыграет против нейтралки Мирры Андреевой, которая разгромила сегодня Марту Костюк.
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