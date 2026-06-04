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Успокоить нервы: Свитолина выбрала неожиданного друга для отдыха после поражения на RG-2026. Фото

Теннис

Невероятная красота

Успокоить нервы: Свитолина выбрала неожиданного друга для отдыха после поражения на RG-2026. Фото

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своей собакой проводит душевный отдых в горах. Соответствующий кадр Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Успокоить нервы: Свитолина выбрала неожиданного друга для отдыха после поражения на RG-2026. Фото - изображение 1

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