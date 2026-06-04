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Успокоить нервы: Свитолина выбрала неожиданного друга для отдыха после поражения на RG-2026. Фото
Невероятная красота
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вместе со своей собакой проводит душевный отдых в горах. Соответствующий кадр Элина опубликовала на своей официальной странице в Instagram.
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