Польский премьер поздравил Хвалинску с выходом в финал RG-2026

Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Маю Хвалинску с победой над нейтралкой Дианой Шнайдер в полуфинале Roland Garros-2026.

"Наша Пчелка Майя лучше российских ракет" – написал Туск на своей странице в Твиттер.

Напомним, что полька впервые выступает в основной сетке РГ – пробилась через квалификацию. Ранее дойти до финала ТБШ из квалификации удавалось только британке Эмми Радукану (титул US Open-2021)

Это уже четвертая победа Маи над представительницей ТОП-50 мирового рейтинга (все на этом турнире). Хвалинска сыграет свой дебютный финал на уровне тура.

В лайв-рейтинге WTA спортсменка находится на 21-й позиции (начинала турнир на 114 месте).