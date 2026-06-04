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Польский премьер поздравил Хвалинску с выходом в финал RG-2026

Теннис
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Польский премьер поздравил Хвалинску с выходом в финал RG-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Польши Дональд Туск поздравил Маю Хвалинску с победой над нейтралкой Дианой Шнайдер в полуфинале Roland Garros-2026.

"Наша Пчелка Майя лучше российских ракет" – написал Туск на своей странице в Твиттер.

Напомним, что полька впервые выступает в основной сетке РГ – пробилась через квалификацию. Ранее дойти до финала ТБШ из квалификации удавалось только британке Эмми Радукану (титул US Open-2021)

Это уже четвертая победа Маи над представительницей ТОП-50 мирового рейтинга (все на этом турнире). Хвалинска сыграет свой дебютный финал на уровне тура.

В лайв-рейтинге WTA спортсменка находится на 21-й позиции (начинала турнир на 114 месте).

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