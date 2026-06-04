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Рост и благодарность: Костюк опубликовала большой пост после поражения на Roland Garros-2026
Научилась получать удовольствие…
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором изложила свои размышления после разгромного поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции от нейтралки Мирры Андреевой.
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"Я думала, что сказать после этого турнира.
Несколько лет назад выход в полуфинал турнира Большого шлема, а не финал, чувствовала бы совсем по-другому. Конечно, я разочарована. Я хотела большего.
Но я тоже оставляю Париж с чувством, которого никогда не испытывала: благодарностью за то, чем становится это путешествие.
Долгое время я все измеряла результатами. В последнее время я учусь ценить рост, который стоит за ними, людей, разделяющих этот путь со мной, и возможность соревноваться на самом высоком уровне.
Этот турнир напомнил мне, насколько другими чувствуются мои отношения с игрой сегодня.
Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.
Благодарю мою команду, всех, кто поддерживал меня в течение этих двух недель, и всех, кто дома в Украине" – написала Костюк.
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