Рост и благодарность: Костюк опубликовала большой пост после поражения на Roland Garros-2026

Украинская теннисистка Марта Костюк на своей официальной странице в Instagram опубликовала пост, в котором изложила свои размышления после разгромного поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции от нейтралки Мирры Андреевой.

"Я думала, что сказать после этого турнира.

Несколько лет назад выход в полуфинал турнира Большого шлема, а не финал, чувствовала бы совсем по-другому. Конечно, я разочарована. Я хотела большего.

Но я тоже оставляю Париж с чувством, которого никогда не испытывала: благодарностью за то, чем становится это путешествие.

Долгое время я все измеряла результатами. В последнее время я учусь ценить рост, который стоит за ними, людей, разделяющих этот путь со мной, и возможность соревноваться на самом высоком уровне.

Этот турнир напомнил мне, насколько другими чувствуются мои отношения с игрой сегодня.

Мой первый полуфинал турнира Большого шлема.

Благодарю мою команду, всех, кто поддерживал меня в течение этих двух недель, и всех, кто дома в Украине" – написала Костюк.