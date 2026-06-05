Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина провела свой лучший сезон в женском одиночном разряде Ролан Гаррос
Финал пока остается мечтой
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинки завершили выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.
Впервые в истории турнира сразу 4 наши теннисистки играли на стадии 1/16 финала (в прошлом розыгрыше на этом этапе было 3 представительницы страны). Только во второй раз в ⅛ вышли две украинки. Подобное случалось в 2023 году (Леся Цуренко и Элина Свитолина).
Также впервые две наши спортсменки пробились в ¼, а Марта Костюк подарила исторический полуфинал, которого раньше не достигали. Что касается Элины Свитолиной, то она до сих пор не может преодолеть заколдованную для нее стадию ¼. Одесситка дебютировала на этом этапе еще в 2015 году и с тех пор уже 6 раз останавливалась в упомянутом раунде.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Украина проиграла в финале Евро-2026 по мини-футболу
- С опытом работы в Англии. Ливерпуль представил нового тренера
- Украина - Азербайджан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала ЧЕ-2026 по мини-футболу
- Определились все четвертьфинальные пары в женском одиночном разряде на Ролан Гаррос-2026
- "Я бы тоже стыдился": фанаты раскритиковали звезду Реала после новых фото с отдыха
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе