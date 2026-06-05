Украина провела свой лучший сезон в женском одиночном разряде Ролан Гаррос

Украинки завершили выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

Впервые в истории турнира сразу 4 наши теннисистки играли на стадии 1/16 финала (в прошлом розыгрыше на этом этапе было 3 представительницы страны). Только во второй раз в ⅛ вышли две украинки. Подобное случалось в 2023 году (Леся Цуренко и Элина Свитолина).

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Также впервые две наши спортсменки пробились в ¼, а Марта Костюк подарила исторический полуфинал, которого раньше не достигали. Что касается Элины Свитолиной, то она до сих пор не может преодолеть заколдованную для нее стадию ¼. Одесситка дебютировала на этом этапе еще в 2015 году и с тех пор уже 6 раз останавливалась в упомянутом раунде.