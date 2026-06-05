  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Украина провела свой лучший сезон в женском одиночном разряде Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина провела свой лучший сезон в женском одиночном разряде Ролан Гаррос

Теннис
Обновлено

Финал пока остается мечтой

Украина провела свой лучший сезон в женском одиночном разряде Ролан Гаррос

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Украинки завершили выступление в одиночном разряде Открытого чемпионата Франции 2026.

Впервые в истории турнира сразу 4 наши теннисистки играли на стадии 1/16 финала (в прошлом розыгрыше на этом этапе было 3 представительницы страны). Только во второй раз в ⅛ вышли две украинки. Подобное случалось в 2023 году (Леся Цуренко и Элина Свитолина).

Читайте такжеИзвестная канадская теннисистка восхищается Свитолиной в текущем сезоне

Также впервые две наши спортсменки пробились в ¼, а Марта Костюк подарила исторический полуфинал, которого раньше не достигали. Что касается Элины Свитолиной, то она до сих пор не может преодолеть заколдованную для нее стадию ¼. Одесситка дебютировала на этом этапе еще в 2015 году и с тех пор уже 6 раз останавливалась в упомянутом раунде.

Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
По теме
yellow-arrow
Рост и благодарность: Костюк опубликовала большой пост после поражения на Roland Garros-2026
yellow-arrow
Польский премьер поздравил Хвалинску с выходом в финал RG-2026
yellow-arrow
Успокоить нервы: Свитолина выбрала неожиданного друга для отдыха после поражения на RG-2026. Фото
Элина Свитолина Марта Костюк Ролан Гаррос
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости