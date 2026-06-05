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Хвалинска рассказала о обрядах своей команды на Roland Garros-2026

Теннис
Обновлено

Возможно, это помогает

Хвалинска рассказала о обрядах своей команды на Roland Garros-2026

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Польская теннисистка Мая Хвалинска рассказала, имеет ли какие-то предрассудки и постоянные привычки во время невероятного для себя розыгрыша Открытого чемпионата Франции.

— Вы сыграли здесь девять матчей примерно за три недели. Можете рассказать о каких-то предрассудках: едите ли вы в одних и тех же ресторанах, ту же еду, или слушаете ту же музыку? Что вы делаете?

– Я бы сказала, что я не очень суеверный человек. А вот мои тренеры – да. Они едят пиццу каждый день. Каждый день. А мы здесь уже три недели.

Они так сильно наберут вес, друзья (улыбается). Это будет ужасно. Но если они желают, я не могу сказать нет. Может быть, это помогает. Не знаю.

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Источник:
БТУ
Опубликовал: Андрей Хижняк
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