Хвалинска в разгар Ролан Гаррос чуть не потеряла номер в отеле

Польская теннисистка Майя Хвалинска рассказала об этом после выхода в полуфинал:

"Мне действительно было сложно оплатить отель. Ну, вы знаете, что мы получаем призовые уже после турнира. Так что получилась забавная ситуация. А потом польская компания OSHEE [спортивные и функциональные напитки] действительно помогла с этим, и это, конечно, здорово. Для меня это определенно большой сюрприз. Я такого не ожидала, так что да, я очень рада".

Бренд сотрудничает с Игой Швентек, а теперь и с Хвалинской:

"Несколько дней назад мы забронировали гостиницу. Сегодня мы бронируем место в нашей команде. Некоторые истории пишут себя сами".

У польки также нет экипировочного спонсора:

"Пока я играю. Остальное придет. Пока я просто сосредоточена на теннисе"

За выход в финал RG Майя уже заработала 1 400 000 евро (до вычета налогов).