Меньшик установил новый национальный рекорд на Ролан Гаррос

Чешский теннисист Якуб Меншик стал самым молодым чехом, вышедшим в полуфинал Ролан Гаррос в Открытой эре.

На момент старта турнира теннисисту было 20 лет и 265 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Ивану Лэндлу в 1977 году

Меншик рассказал, что его кумир Новак Джокович поддержал его сообщениями:

"Он написал мне после матча с Рублевым и после матча с Фонсекой. Новак – отличный человек и большой чемпион. У нас очень хорошие отношения. Я рад, что он следит за моими результатами, и мы можем поддерживать связь хотя бы таким образом."