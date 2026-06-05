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Меньшик установил новый национальный рекорд на Ролан Гаррос
Есть чем гордиться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чешский теннисист Якуб Меншик стал самым молодым чехом, вышедшим в полуфинал Ролан Гаррос в Открытой эре.
На момент старта турнира теннисисту было 20 лет и 265 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Ивану Лэндлу в 1977 году
Меншик рассказал, что его кумир Новак Джокович поддержал его сообщениями:
"Он написал мне после матча с Рублевым и после матча с Фонсекой. Новак – отличный человек и большой чемпион. У нас очень хорошие отношения. Я рад, что он следит за моими результатами, и мы можем поддерживать связь хотя бы таким образом."
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