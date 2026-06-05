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Серена Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-500 в Берлине
С нетерпением ждут легенду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратная победительница турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 44-летняя американка Серена Уильямс получила уайлд-кард на травяной турнир категории WTA-500 в Берлине (Германия). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
"Теннисная икона возвращается! Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать легенду на нашем травяном корте", — говорится в заявлении пресс-службы соревнований.
Пока не сообщается, сыграет Серена в одиночном разряде или в парном. "Пятисотник" в Берлине пройдёт с 15 по 21 июня.
Ранее стало известно, что Уильямс выступит на турнире WTA-500 в Лондоне в парном разряде.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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