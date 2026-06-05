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Меншик воспользовался медицинским тайм-аутом в полуфинале Ролан Гаррос-2026
Чешский теннисист уступал по сетам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
27-я ракетка мира чешский теннисист Якуб Меншик взял медицинский тайм-аут по ходу матча полуфинала "Ролан Гаррос" — 2026.
Сегодня, 5 июня, чех за выход в финал турнира в Париже сражается с третьей ракеткой мира Александром Зверевым.
Меншик вёл со счётом 2:1 в третьем сете, однако вызвал на корт физиотерапевта и позднее ушёл с ним в подтрибунное помещение. Предварительно, спортсмена побеспокоили проблемы с шеей.
В первых двух сетах победу одержал Зверев — 7:5, 6:2.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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