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Определился первый финалист Ролан Гаррос-2026
Александр Зверев обыграл Якуба Меншика в полуфинальном матче
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом "Ролан Гаррос" — 2026 среди мужчин, в полуфинальном матче обыграв чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место.
Встреча соперников продолжалась 2 часа 59 минут.
Ролан Гаррос (м). 1/2 финала
Александр Зверев — Якуб Меншик 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
По ходу матча Меншик сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Зверев подал навылет восемь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
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В финале Зверев сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Флавио Коболли.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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