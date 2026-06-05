Определился первый финалист Ролан Гаррос-2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым финалистом "Ролан Гаррос" — 2026 среди мужчин, в полуфинальном матче обыграв чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место.

Встреча соперников продолжалась 2 часа 59 минут.

Ролан Гаррос (м). 1/2 финала

Александр Зверев — Якуб Меншик 7:5, 6:2, 3:6, 6:3

По ходу матча Меншик сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать один брейк-пойнт из четырёх заработанных. Зверев подал навылет восемь раз, сделал две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

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В финале Зверев сразится с победителем матча между Маттео Арнальди и Флавио Коболли.