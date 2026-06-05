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Коболли откровенно рассказал, что произошло за час до полуфинала Ролан Гаррос-2026
Он обыграл своего соотечественника
https://www.gettyimages.com/Ukraine
14-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли, прошедший в финал "Ролан Гаррос" — 2026 на снятии соперника, своего соотечественника Маттео Арнальди, поделился первыми эмоциями от выхода в заключительный круг турнира в Париже.
"Когда он подошёл ко мне почти час назад и сказал, что снимается, я чуть не заплакал. Такого точно не ожидаешь, мне было очень грустно за него", – сказал Коболли на пресс-конференции.
В финале Коболли сразится с немцем Александром Зверевым, ранее одолевшим 27-ю ракетку мира чеха Якуба Меншика.
Победителем прошлого розыгрыша "Ролан Гаррос" в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас, одолевший итальянца Янника Синнера со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2). Алькарас не принимает участия в турнире из-за травмы, Синнер ранее выбыл во втором круге.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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