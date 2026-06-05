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АТР. Определились финалисты Ролан Гаррос — 2026

Теннис

Один из матчей так и не состоялся

АТР. Определились финалисты Ролан Гаррос — 2026

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 июня, завершились полуфиналы "Ролан Гаррос" – 2026, по результатам чего стали известны фамилии финалистов турнира в Париже.

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чеха Якуба Меншика, занимающего в мировом рейтинге 27-е место. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Во втором поединке не состоялось полноценного матча. Итальянец Флавио Коболли (14-я ракетка мира) прошёл в финал на снятии своего соотечественника Маттео Арнальди, занимающего в рейтинге АТР 104-е место.

Таким образом, в финале мужского "Ролан Гаррос" – 2026 сразятся Александр Зверев и Флавио Коболли. Матч запланирован на 16:00 в воскресенье, 7 июня.

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