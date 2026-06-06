Свитолина прокомментировала возвращение Серены в Тур

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возвращение в Тур легендарной американки Серены Уильямс.

"Она как Роджер. Думаю, это просто другой уровень величия. Я очень рада ее возвращению. Думаю, это отличная история и очень вдохновляющая – в том числе для всех мам во всем мире. Так что да, это круто" – сказала Элина.