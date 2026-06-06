Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина прокомментировала возвращение Серены в Тур
Легендарная спортсменка
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возвращение в Тур легендарной американки Серены Уильямс.
"Она как Роджер. Думаю, это просто другой уровень величия. Я очень рада ее возвращению. Думаю, это отличная история и очень вдохновляющая – в том числе для всех мам во всем мире. Так что да, это круто" – сказала Элина.
Напомним, что вчера, 5 июня, стало известно, что Серена после турнира в Лондоне сыграет также в Берлине.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Маркевич раскритиковал стыковые матчи УПЛ: "Какое там качество игры?"
- Первые матчи плей-офф УПЛ, новый клуб Малиновского, поражения молодежки и женской сборной. Главные новости за 5 июня
- АТР. Определились финалисты Ролан Гаррос — 2026
- Костюк побеждает Свитолину в украинском четвертьфинале на Roland Garros-2026
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000