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Свитолина прокомментировала возвращение Серены в Тур

Теннис
Обновлено

Легендарная спортсменка

Свитолина прокомментировала возвращение Серены в Тур

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала возвращение в Тур легендарной американки Серены Уильямс.

"Она как Роджер. Думаю, это просто другой уровень величия. Я очень рада ее возвращению. Думаю, это отличная история и очень вдохновляющая – в том числе для всех мам во всем мире. Так что да, это круто" – сказала Элина.

Напомним, что вчера, 5 июня, стало известно, что Серена после турнира в Лондоне сыграет также в Берлине.

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