Зверев поделился ожиданиями от финала Roland Garros-2026

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о своих ожиданиях от матча против Флавио Коболи в финале Открытого чемпионата Франции.

– В финале вас ждет Флавио Коболли. Вы рассказывали, что имеете с ним отличные отношения и общаетесь не только о теннисе, но и о фильмах и многих других вещах. Он уже однажды побеждал вас. Чего ожидаете от финала против такого соперника?

– Прежде всего он отличный теннисист и человек. Мне очень нравится Флавио. Так же очень нравится его отец. Это просто хорошие люди.

Я с нетерпением жду финала против него. Конечно, для Флавио это будет первый финал турнира Grand Slam, и я очень рад за него. Но единственное, что я могу контролировать – это собственная игра. Я постараюсь показать свой уровень, сделать все правильно на корте, и для меня это самое важное.