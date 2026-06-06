Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зверев поделился ожиданиями от финала Roland Garros-2026
Явный фаворит
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев рассказал о своих ожиданиях от матча против Флавио Коболи в финале Открытого чемпионата Франции.
– В финале вас ждет Флавио Коболли. Вы рассказывали, что имеете с ним отличные отношения и общаетесь не только о теннисе, но и о фильмах и многих других вещах. Он уже однажды побеждал вас. Чего ожидаете от финала против такого соперника?
– Прежде всего он отличный теннисист и человек. Мне очень нравится Флавио. Так же очень нравится его отец. Это просто хорошие люди.
Я с нетерпением жду финала против него. Конечно, для Флавио это будет первый финал турнира Grand Slam, и я очень рад за него. Но единственное, что я могу контролировать – это собственная игра. Я постараюсь показать свой уровень, сделать все правильно на корте, и для меня это самое важное.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- В Польше отказали Шахтеру в проведении домашних матчей еврокубков
- Для тех, кто хочет спать ночью. Мини-календарь главных матчей группового турнира Чемпионата Мира-2026
- Первые матчи плей-офф УПЛ, новый клуб Малиновского, поражения молодежки и женской сборной. Главные новости за 5 июня
- Майа Хвалиньска выбила россиянку из Ролан Гаррос-2026 в четвертьфинале соревнований
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
- "Я так рада и горжусь тобой": жена Конопли трогательно отреагировала на трансфер мужа