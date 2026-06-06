Коболли – о вирусе Арнальди: Когда я узнал эту новость за час до матча, то чуть не заплакал

Итальянский теннисист Флавио Коболли рассказал, как отреагировал на новость о вирусе своего соотечественника Маттео Арнальди перед их полуфинальным матчем на РГ-2026.

– Флавио, это, очевидно, не тот способ, которым хочется выходить в финал турнира Grand Slam. Какие эмоции испытываете сейчас? С одной стороны, это ваш первый финал, а с другой – досадно за друга.

– Если честно, мне сейчас непросто об этом говорить. Когда я узнал эту новость примерно за час до матча, едва не заплакал. Это то, чего совсем не ждешь. Я был полностью готов к поединку, настраивался играть, а когда Маттео пришел и сообщил новость, мне было очень жаль его.

В то же время, конечно, я счастлив из-за результата, которого достиг на этой неделе. Это не совсем тот способ, которым хочется выходить в финал. Перед тем, как Маттео подошел ко мне, ко мне пришел отец. Мы всей командой обнялись, потому что праздновали мое попадание в топ-10. Мы всегда делаем это когда кто-то из нас достигает наилучшего рейтинга в карьере. Это наша традиция. Так что сейчас во мне одновременно смешались радость и уныние.