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Костюк: В глубине души я очень сочувствую людям в Украине

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Костюк: В глубине души я очень сочувствую людям в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о своем влиянии на фанатов во время розыгрыша Открытого чемпионата Франции (в полуфинале Костюк разгромно проиграла россиянке Андреевой). Ее слова цитирует franceinfo:

– Прежде всего, поздравляю вас с двумя неделями, которые были поистине выдающимися. Я считаю, это была одна из самых напряженных недель для вас.

– Спасибо, это прекрасно, огромный успех. Здесь в Париже мы получили огромную поддержку, это просто фантастика.

– Ждали ли вы после вашей речи на пресс-конференции после первого тура такой реакции, такого влияния в социальных сетях? Были ли вы удивлены?

– Честно говоря, я не знаю. Я никогда не задумываюсь о том, сильно ли я влияю на людей или нет. Я просто пытаюсь говорить о вещах, которые для меня важны. В глубине души я очень сочувствую людям в Украине, там вся моя семья, понимаете. Это очень больно, и это не должно быть обычной жизнью. Мы не должны считать это обычной жизнью. Послушайте, я не думаю, что жизнь, которую я сейчас живу, это то, чего я заслужила. Я думаю, люди понимают, что в мире сегодня происходят ужасающие вещи.

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