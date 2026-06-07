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Отыгрались с 1:4 во втором сете: известный дуэт выгрыз победу в финале Ролан Гаррос

Теннис

Как прошел парный женский финал Ролан Гаррос

Отыгрались с 1:4 во втором сете: известный дуэт выгрыз победу в финале Ролан Гаррос

Getty Images / Global Images Ukraine

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Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд выиграли женский парный турнир на Ролан Гаррос-2026.

В финале они победили пару Анна Данилина / Александра Крунич. Матч длился 1 час 33 минуты.

Первый сет чешско-американский дуэт выиграл 6:2. Во второй партии они уступали 1:4, но совершили камбэк и завершили игру победой 7:5.

Для Синяковой это четвертый титул в парном разряде на Ролан Гаррос. Ранее она дважды побеждала с Барборой Крейчиковой (2018, 2021) и в 2024 году – с Коко Гауфф.

Для Таунсенд это первый титул на турнирах серии "мэйджор".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Кузнецов
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