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Отыгрались с 1:4 во втором сете: известный дуэт выгрыз победу в финале Ролан Гаррос
Как прошел парный женский финал Ролан Гаррос
Getty Images / Global Images Ukraine
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд выиграли женский парный турнир на Ролан Гаррос-2026.
В финале они победили пару Анна Данилина / Александра Крунич. Матч длился 1 час 33 минуты.
Первый сет чешско-американский дуэт выиграл 6:2. Во второй партии они уступали 1:4, но совершили камбэк и завершили игру победой 7:5.
Для Синяковой это четвертый титул в парном разряде на Ролан Гаррос. Ранее она дважды побеждала с Барборой Крейчиковой (2018, 2021) и в 2024 году – с Коко Гауфф.
Для Таунсенд это первый титул на турнирах серии "мэйджор".Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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