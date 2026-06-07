Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проклятие снято! Известный теннисист с четвертой попытки выиграл свой дебютный титул Grand Slam
Впервые за 30 лет немецкий теннисист выиграл турнир Большого Шлема
Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Зверев выиграл дебютный титул Grand Slam, обыграв в решающем матче Флавио Коболли со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.
Для Зверева это был четвертый финал на соревнованиях такого уровня, и он стал третьим в Открытую Эру немецким чемпионом в мужском одиночном разряде.
До него это удавалось Михаэлю Штиху (Уимблдон-1991) и Борису Беккеру (шесть титулов, последний из которых на Australian Open-1996).
Зверев – третий чемпион из Германии в мужском одиночном разряде за всю историю "Ролан Гаррос" после Готтфрида фон Крамма (1934, 1936) и Хеннера Хенкера (1937).
Также он стал третьим игроком, родившимся в 1990-х годах, который смог выиграть титул Grand Slam, присоединившись к Доминику Тиму (US Open-2020) и Даниилу Медведеву (US Open-2021).Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Чем удивил Мальдера? Сборная Украины объявила состав на матч с Данией
- УЕФА принял новое решение по участию российских клубов в еврокубках
- Мбаппе досрочно покинул тренировку сборной Франции за несколько дней до старта ЧМ-2026
- Майа Хвалиньска выбила россиянку из Ролан Гаррос-2026 в четвертьфинале соревнований
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе