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WTA обновили рейтинг: Свитолина остается в ТОП-10, новый рекорд Костюк

Теннис
Обновлено

Обновленный перечень лучших

WTA обновили рейтинг: Свитолина остается в ТОП-10, новый рекорд Костюк

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, а ТОП-3 замыкает полька Ига Свентек.

Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и ухудшила свои позиции – восьмая ракетка мира (-1). Марта Костюк установила новый личный рекорд рейтинга – 12-е место (+3). ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, ухудшившая свой рейтинг – 49 место (-4).

  • 51 (+14) Александра Олейникова
  • 57 (-2) Юлия Стародубцева
  • 69 (-9) Ангелина Калинина
  • 84 (+9) Дарья Снигур

Остальные украинки в ТОП-100 не попали.

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