Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WTA обновили рейтинг: Свитолина остается в ТОП-10, новый рекорд Костюк
Обновленный перечень лучших
Getty Images / Global Images Ukraine
Женская теннисная ассоциация обновила список лучших теннисисток мира. В ТОП-3 перемен не произошло: лидером по-прежнему является Арина Соболенко, вторая позиция у представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, а ТОП-3 замыкает полька Ига Свентек.
Что касается украинок, то Элина Свитолина остается первой ракеткой нашего государства и ухудшила свои позиции – восьмая ракетка мира (-1). Марта Костюк установила новый личный рекорд рейтинга – 12-е место (+3). ТОП-3 замыкает Даяна Ястремская, ухудшившая свой рейтинг – 49 место (-4).
- 51 (+14) Александра Олейникова
- 57 (-2) Юлия Стародубцева
- 69 (-9) Ангелина Калинина
- 84 (+9) Дарья Снигур
Остальные украинки в ТОП-100 не попали.
Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Популярное сейчас
- Врач сборной Дании раскрыл детали состояния Эриксена после инцидента
- "Сегодня не хочется говорить о футболе". Шевченко отреагировал на трагедию с Эриксеном
- Сыграли 65 минут: Дания – Украина 2:1. Видео голов и обзор матча
- АТР. Определились финалисты Ролан Гаррос — 2026
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма
- Девушка полузащитника Динамо очаровала сеть кадрами отдыха на Тенерифе