Коболли прокомментировал поражение в финале Roland Garros-2026

Итальянский теннисист Флавио Коболли прокомментировал проигрыш в финальном матче Отрытого чемпионата Франции.

"В первую очередь хочу поздравить Сашу (Зверева – прим) с этим титулом. Думаю, он его заслужил. Сегодня, в конце матча, он заслужил победу больше, чем я.

Также хочу поблагодарить себя за то, что сделал за эти две недели. Я никогда в жизни не ожидал такого результата, и я очень горжусь собой.

Сейчас я просто хочу улыбаться и наслаждаться этим вечером с друзьями, с людьми, которых люблю. Это все-таки финал турнира "Большого шлема" и, думаю, никто в этом зале не ожидал от меня такого. Поэтому я должен гордиться собой и пробовать, пробовать, пробовать снова.

Чувствовал ли я усталость в пятом сете? Да. После четвертого сета, при 6:4 на тай-брейке, я почувствовал судороги в икроножной мышце. Так что на переходе я сделал все, что мог. Я взял 5 минут, но моя икра отказала. А в конце, после второго гейма, еще и бедро.

Я чувствовал себя совсем измотанным" – сказал Флавио.