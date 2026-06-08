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Зверев ответил хейтерам после победы на Ролан Гаррос

Теннис

Четко и по делу

Зверев ответил хейтерам после победы на Ролан Гаррос

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В 29 лет немец Александр Зверев выиграл первый в карьере турнир "Большого шлема", обыграв в финале итальянца Флавио Коболли.

Но вместо всеобщего восхищения теннисист столкнулся с критикой: многие фанаты называют его чемпионство легким, ведь во время сетки он избежал встреч с Синнером, Алькарасом и Джоковичем.

"Если кто-то считает, что я самый плохой победитель турниров Большого шлема, то меня это совсем не беспокоит. Теперь, независимо от того, что случится, я останусь победителем турнира Большого шлема, и никто не отнимет у меня это звание", - сказал Зверев на пресс-конференции после финала.

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