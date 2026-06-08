Серена рассказала, как приняла решение о возвращении в Тур

Легендарная американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как приняла решение вернуться в WTA-тур.

– Серена, очень приятно видеть вас снова в Лондоне. В декабре вы писали в X, что точно не вернетесь в теннис. Что изменилось и что явилось главной причиной вашего решения?

– В декабре я действительно не планировала возвращаться. Потом начала общаться с разными людьми, обсуждать разные возможности, что-то новое, что-то, что могло бы просто доставлять удовольствие. Мы продолжали говорить об этом все больше и больше, и в какой-то момент я подумала: "А почему бы и нет?" Пожалуй, это самое лучшее объяснение, которое я могу дать.

– Есть ли что-то, по чему вы особенно скучали в теннисе в свое отсутствие? И думали ли вы о Уимблдоне?

– Больше всего мне не хватало атмосферы. Когда постоянно находишься в Туре, путешествуешь и играешь всю жизнь, начинаешь воспринимать многое как должное. Я занимаюсь этим буквально столько, сколько себя помню. Честно говоря, я даже не помню момента, когда все началось. И когда вдруг останавливаешься после того, что было частью твоей жизни всегда, начинаешь смотреть на это совсем по-другому. Теперь у меня есть возможность пережить некоторые вещи по-новому, так как раньше я никогда не могла. И вместе с тем разделить этот опыт со своей семьей.