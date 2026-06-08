Ни дня без тренировок: Свитолина активно готовится к сезону на траве. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка готовится к сезону на траве и активно улучшает свою физическую форму в спортивном зале. Соответствующий кадр девушка разместила на своей официальной странице в Instagram.

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