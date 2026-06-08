Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В теннисе начинается травяной сезон, расписание турниров АТР и WTA
Все мгновенно стало зеленым
Getty Images/Global Images Ukraine
После завершения открытого чемпионата Франции официально завершился грунтовый теннисный сезон. Далее игроки переходят на траву и будут играть на этом покрытии до завершения Уимблдона.
Вашему вниманию расписание турниров на травяном покрытии:
8 – 14 июня
- Лондон (WTA500), Хертогенбосс (WTA250, АТР250)
- Штутгарт (АТР250)
15 – 21 июня
- Берлин (WTA500)
- Ноттингем (WTA250)
- Лондон (АТР500)
- Галле (АТР500)
21 – 27 июня
- Бад-Хомбург (WTA500)
- Истборн (WTA250, АТР250)
- Майорка (АТР250)
29 июня – 12 июля
- Уимблдон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Малиновский обратился к Эриксену после инцидента в матче Дания - Украина
- Украина и Дания не доиграли матч из-за потери сознания Эриксена, Перес переизбран президентом Реала. Главные новости за 7 июня
- Тренер сборной Дании рассказал, почему команда не смогла продолжить матч и оценил поведение украинской стороны
- Марта Костюк — Мирра Андреева. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча 1/2 финала Ролан Гаррос
- В ожидании первенца: девушка футболиста Шахтёра поделилась личными моментами с возлюбленным
- Жена защитника сборной Украины впечатлила горячими кадрами, вдохновившись образом из культового фильма
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000