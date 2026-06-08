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В теннисе начинается травяной сезон, расписание турниров АТР и WTA

Теннис
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В теннисе начинается травяной сезон, расписание турниров АТР и WTA

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

После завершения открытого чемпионата Франции официально завершился грунтовый теннисный сезон. Далее игроки переходят на траву и будут играть на этом покрытии до завершения Уимблдона.

Вашему вниманию расписание турниров на травяном покрытии:

8 – 14 июня

  • Лондон (WTA500), Хертогенбосс (WTA250, АТР250)
  • Штутгарт (АТР250)

15 – 21 июня

  • Берлин (WTA500)
  • Ноттингем (WTA250)
  • Лондон (АТР500)
  • Галле (АТР500)

21 – 27 июня

  • Бад-Хомбург (WTA500)
  • Истборн (WTA250, АТР250)
  • Майорка (АТР250)

29 июня – 12 июля

  • Уимблдон
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