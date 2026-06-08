Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк и Свитолина – в ТОП-8 гонки на Итоговый турнир-2026
Не сбавлять темп
https://www.gettyimages.com/Ukraine
WTA опубликовали рейтинг ТОП-8 теннисисток, которые являются лучшими по набранным очкам в течение сезона-2026 и борятся за попадание на Итоговый турнир-2026.
По состоянию на 8 июня в список участниц турнира входят:
- 1. Мирра Андреева – 4,928
- 2. Арина Соболенко – 4,510
- 3. Елена Рыбакина – 4,389
- 4. Элина Свитолина – 3,890
- 5. Джессика Пегула – 3,195
- 6. Коко Гауфф – 2,703
- 7. Марта Костюк – 2,469
- 8. Королина Мухова – 2,410
Напомним, что Итоговый турнир WTA 2026 года пройдет с 7 по 14 ноября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Это соревнование является главным событием женского теннисного сезона, где за титул соревнуются восемь лучших одиночниц и восемь пар.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Малиновский обратился к Эриксену после инцидента в матче Дания - Украина
- "Эриксен снова поднялся на ноги". Дания – Украина. Обзор послематчевой датской прессы
- Украина и Дания не доиграли матч из-за потери сознания Эриксена, Перес переизбран президентом Реала. Главные новости за 7 июня
- WTA обновили рейтинг: Свитолина остается в ТОП-10, новый рекорд Костюк
- В ожидании первенца: девушка футболиста Шахтёра поделилась личными моментами с возлюбленным
- Какая красавица! Возлюбленная Мудрика покорила поклонников новым образом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
250 000
2На сайт
5 000