Костюк и Свитолина – в ТОП-8 гонки на Итоговый турнир-2026

WTA опубликовали рейтинг ТОП-8 теннисисток, которые являются лучшими по набранным очкам в течение сезона-2026 и борятся за попадание на Итоговый турнир-2026.

По состоянию на 8 июня в список участниц турнира входят:

1. Мирра Андреева – 4,928

2. Арина Соболенко – 4,510

3. Елена Рыбакина – 4,389

4. Элина Свитолина – 3,890

5. Джессика Пегула – 3,195

6. Коко Гауфф – 2,703

7. Марта Костюк – 2,469

8. Королина Мухова – 2,410

Напомним, что Итоговый турнир WTA 2026 года пройдет с 7 по 14 ноября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Это соревнование является главным событием женского теннисного сезона, где за титул соревнуются восемь лучших одиночниц и восемь пар.