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Костюк и Свитолина – в ТОП-8 гонки на Итоговый турнир-2026

Теннис
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Костюк и Свитолина – в ТОП-8 гонки на Итоговый турнир-2026

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

WTA опубликовали рейтинг ТОП-8 теннисисток, которые являются лучшими по набранным очкам в течение сезона-2026 и борятся за попадание на Итоговый турнир-2026.

По состоянию на 8 июня в список участниц турнира входят:

  • 1. Мирра Андреева – 4,928
  • 2. Арина Соболенко – 4,510
  • 3. Елена Рыбакина – 4,389
  • 4. Элина Свитолина – 3,890
  • 5. Джессика Пегула – 3,195
  • 6. Коко Гауфф – 2,703
  • 7. Марта Костюк – 2,469
  • 8. Королина Мухова – 2,410

Напомним, что Итоговый турнир WTA 2026 года пройдет с 7 по 14 ноября в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Это соревнование является главным событием женского теннисного сезона, где за титул соревнуются восемь лучших одиночниц и восемь пар.

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