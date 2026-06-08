Снигур разгромила бывшую вторую ракетку мира, совершив невероятный камбэк

Украинская теннисистка Дарья Снигур победой начала выступление на травяном турнире серии WTA 250 в нидерландском Хертонгенбосе. В первом же раунде киевлянка создала громкий сенсацию, переиграв именитую испанку Паулу Бадосу. Поединок длился два сета и завершился уверенной победой нашей спортсменки — 6:1, 7:6(2).

WTA 250. Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:1, 7:6

Начало матча прошло под полным доминированием Снигур. Дарья действовала максимально агрессивно, полностью сломав игру соперницы на приеме — украинка трижды взяла подачу Бадосы, позволив той зацепиться лишь за один гейм. Однако во втором сете бывшая вторая ракетка мира перехватила инициативу и была в шаге от того, чтобы перевести игру в решающую партию, ведя в счете 5:3. Именно в этот момент Снигур выиграла три гейма подряд, отыгралась из критического положения и перевела сет в тай-брейк, где не оставила шансов сопернице, поведя 5:0 и хладнокровно завершив матч.

Дарья реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов и выиграла в общей сложности 56% очков в матче.

В следующем раунде Снигур ждет противостояние с венгеркой Панной Удварди.